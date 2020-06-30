خالد أبو بكر: بيان 3 يوليو الأهم في تاريخ مصر خلال الـ 30 عاما الماضية

أكد خالد أبو بكر، أن 30 يونيو ثورة شعبية بحتة وجاءت بتداعيات وطنية، قبل أن تتحرك القوات المسلحة تلبية لنداء الشعب.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، "الجيش تحرك في 30 يونيو تلبية لنداء الشعب، الإخوان أغبياء، ربنا كتب عليهم الغباء في كل تصرفاتهم، حيث ألقي مرسي أغبي خطاب في العالم ومن هناك ذهب في طريق اللارجعة".

وروى خالد أبو بكر تفاصيل تواجده في مدينة الإنتاج الإعلامي في ليلة 30 يونيو، قائلًا: "اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية آنذاك كان حريص على سلامة الإعلاميين، حتى جاء طوق النجاة وكتب علينا تار مع الإخوان مدى الحياة، دفعنا ثمن كبير جدًا، بيان 3 يوليو الأهم في تاريخ مصر خلال الـ 30 عامًا الماضية".