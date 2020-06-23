خالد أبو بكر: مواقف الإمارات والسعودية والبحرين مع ستسجل بأحرف من نور

أكد خالد أبو بكر، أن المصريين لا يريدون من أشقائهم الليبيين سوى التصالح وطرد الأجانب والمرتزقة، موضحًا أن مصر أمام اختبارات عنيفة وقوية في إثيوبيا وليبيا.

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "محدش في أى مكان في مصر يتمنى أو في باله إن مصر تطلق صاروخ واحد على الأراضى الليبية.. ولا نريده منهم إلا التصالح، وأن لا يكون هناك قوات أجنبية هدفها تهديد الأمن القومي المصري".

وواصل: "مش عاوزين نطلع صاروخ واحد، عاوزين السلام وتبقي ليبيا لليبيين، وإن كان كذلك، لن يكون هناك أي شيء من دول الجوار العربي، إلا احترام سيادتها، لكن أشوف محتل تركي ومرتزقة على الحدود الغربية وأسكت؟.. هدفي أنهم لا يأتوا وهدفي أن يرفض الليبيين الاستعمار، افهموا الخطاب السياسي المصري في نطاقه الصحيح.. ولا نريد حرب، ولا نريد إلا الليبيين على أراضيهم، ولا نريد أي عناصر أجنبية".

وتحدث على اجتماع الجامعة العربية، قائلًا: "مصر تنتظر إجابة واحدة، من معنا ومن ليس معنا؟ ونستثنى الإمارات العربية والسعودية والبحرين والأردن، حيث كتبوا عبارات مواقف ستسجل بأحرف من نور، لم ينتظروا وكانوا سباقين".