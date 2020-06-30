خالد عكاشة: ثوار 30 يونيو لم يخاوفوا من جماعة الإخوان

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المصريين قبيل ثورة 30 يونيو تلقوا العديد من التهديدات من قبل قيادات جماعة الإخوان وأعوانهم بالقتل عند نزولهم الشارع.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المواطنين الذين شاركوا في ثورة 30 يونيو، ولم ينتابهم الخوف من تلك التهديدات التي تلقوها، حيث كان لديهم أمل في إزاحة هذا الحكم البغيض الذي كان يحمل خطرا على الدولة المصرية.

وأكد أن الجماعة أصبح لديها مشروع استعماري متكامل ينقضون من خلاله على السلطة، بينما جاء المصريون على وعي كامل وبالمرصاد لذلك المشروع الذي يضر بالإنسانية والفطرة السليمة، كما هو ضد كل الإخلاقيات والأعراف الذي يؤمن بها المصريون، مشيرا إلى أن الشعب منح وزير الدفاع، حينها، عبدالفتاح السيسي الثقة عبر تفويضه لمواجهة العمليات الإرهابية المحتملة.

وتابع: "أتذكر أنه بعد مواجهة مصر للجماعة والعمليات الإرهابية، قامت دول العالم بإيلاء مصر منصب رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب كي تكون واضعة للاستراتيجية لمكافحة الإرهاب، بعدما انتقل الإرهاب لكثير من الدول ومنها دولا أوروبية".