خالد عكاشة: المصريون أجمعوا على تلقيهم تهديدات إرهابية من الإخوان

أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن نزول المصريين في 30 يونيو 2013 كان من أهم أسبابه استشعار الشعب أن الدولة يتم اختطافها لتكون رهينة عند الأذرع الإرهابية لجماعة الإخوان.

وقال عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر عبر فضائية "cbc" إن هذا الأمر لم يكن سرًا على المصريين على الإطلاق وكان واضحًا وخطورته واضحة أمام أعينهم وتمثل في خطف مجندين في سيناء واغتيال ضباط وشخصيات سياسية وتهديد المصريين بإراقة دمائهم.

وأشار عكاشة إلى أن المصريين أجمعوا على تلقيهم تهديدات إرهابية في هذه الفترة وأجمعوا على ذلك وكان سببا رئيسيا في ثورتهم عام 2013.