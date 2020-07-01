"كانت تساعده فقتلها".. أمن الدقهلية يكشف لغز مقتل عجوز في شقتها ببلقاس

لقيت سيدة عجوز في الدقهلية مصرعها خفنا وضربا داخل مسكنها في مدينة بلقاس، وكشف المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة عامل كانت تقدم له المجني عليها المساعدة بعد وفاة زوجها، وعندما اكتشفت سرقتها له خنقها وفر هاربا.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من "أحمد ح. ا.، 35 سنة محاسب مقيم بمدينة بلقاس بالعثور على والدته "ل. أ. ع.، 65 سنة ربة منزل جثة هامدة وبها عدة إصابات وكدمات بالوجه.

انتقلت مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وتبين أن المجني عليها ملقاة في شقتها بالدور الخامس، وترتدي ملابسها كاملة، وبالمعاينة الظاهرية للجثة تبين وجود كدمات في الوجه والجانب الأيمن، و أثار خنق، ولا توجد ثمة أثار للعنف في الشقة وسلامة الأبواب والنوافذ .

وبإخطار النيابة العامة امرت بنقل الجثة غلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، واستدعاء الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وبتتبع كاميرات المراقبة في المنطقة، والسؤال عن المترددين عن المجني عليه، توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعي " أ. م. ع.، 35 سنة، حداد" .

وبالقبض على المتهم اعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة، وأنه كان يتردد علي المجني عليها لمساعدته ماليا فقد كان يعمل مع زوجها قبل وفاته، وأنه في المرة الأخيرة حاول سرقة مبلغ من حافظة نقودها، فنهرته، وصرخت، وحاول إسكاتها وانهال عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وفر هاربا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.