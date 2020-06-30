عبد المجيد محمود يكشف كواليس عزل الإخوان له: قلت لمرسي هرجع غصب عنك

كشف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام المصرى الأسبق، خطة الإخوان للتخلص منه، قائلًا: "بدأت خطة التخلص مني بعد مجلس الشعب، وكانت الأغلبية من نواب الإخوان، حيث تلفظوا بأفظع الألفاظ ضد القضاء والنائب العام".

وقال النائب العام الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "مرسي أمر بترصد القضاء وحبس الصحفيين، وقلت إيه الكلام الفاضي ده، واتصلت بأحمد مكي وقلت له رئيس الجمهورية ده مش فاهم هو بيعمل إيه، وقلت لن انفذ أي أمر".

كما كشف تفاصيل اتصاله بـ"حسام الغرياني"، مضيفًا: "قال لي الشعب يرفضك كنائب عام وعليك تقديم طلب العودة لمحاكم الاستئناف، وقلت له لن أترك مكتبي، ثم قال اترك منصبك وستعين سفير بالفاتيكان، لكن قلت له لن أقبل منصب سفير مصر في الفاتيكان، والإعلان الدستوي كان أول مسمار في نعش الإخوان".

وواصل قائلًا: "المستشار أحمد الزند، أكد لي رفض القضاة هذا التدخل السافر وإعفاءك من منصبك.. وقلت لمرسي هرجع غصب عنك، ويوم 30 يونيو رفضت المحكمة طعن نائب الإخوان طلعت عبد الله وعدت لمنصبي مرة أخرى".