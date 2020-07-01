مطار الغردقة يستقبل طيارة السائحين الأوكران وعلى متنها 169 راكبا

يستعد مطار الغردقة صباح اليوم الأربعاء لاستقبال أول رحلة طيران قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 169 راكبا، تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف وائل المتولي مدير فرع الغردقة لشركة انيكس تورز السياحية المنظمة لرحلات السائحين الأوكران في تصريح خاص للوطن أن الغردقة على موعد في الثامنة من صباح الغد الأربعاء لاستقبال أولى رحلات الطيران لعودة السياحة الخارجية على متن الرحلة رقم Qy4321 قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 169 راكبا سيتم تسكينهم في عدد من الفنادق السياحية بالغردقة.ذ

وأكد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر للوطن أن فنادق البحر الأحمر استعدت لاستقبال السياحة الخارجية والبداية بطيارة السائحين الأوكران ومن المقرر استقبال طياريتين كل أسبوع لفترة مؤقتة ومن المنتظر وصول رحلة يوميا في الأسابيع القادمة لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بدأ من وصول السائحين للمطار ونقلهم عبر أتوبيسات بطاقة 50% من عدد الكراسي طبقا لقرار وزير السياحة وتسكينهم بفنادق السياحية بنسبة 50%من عدد الغرف.

وأوضح عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم أن السائحين الأوكران أولى السائحين وصولا لعودة السياحة الخارجية ومن المقرر وصول رحلات طيران لمطار الغردقة من بيلا روسيا في الرابع من شهر يوليو ثم يتبعها َوصول رحلات السائحين من السوق الاوكراني والسوق السويسري وكذلك السوق الإيطالي ويتوقع بداية السوق الألماني في شهر أغسطس، و متوقع استقبال بعض الرحلات الدولية من خلال طيران مصر للطيران في مطار مرسي علم من منتصف والبداية بالسوق الألماني في الثامن عشر من شهر يوليو.

و استعدت أجهزة البحر الأحمر ومسؤولي مطار الغردقة الدولي لاستقبال طائرة السائحين الأوكران وسط اجراءات إحترازية وقائية و تعقيم وتطهير الركاب والحقائب وخصصت وزارة الطيران ستة كاميرات حرارية للكشف الطبي والتقاط درجة الحرارة القادمين.

وجهزت صحة البحر الأحمر فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر للكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا.