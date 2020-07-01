استمرار حملات الرش والتعقيم بشوارع مدن وقرى كفر الشيخ لمواجهة" كورونا"  

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإستمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن الإتجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمنشآت بالمدينة، حيث تم تطهير وتعقيم المعهد الديني بالعبايدة، ومدرسة الثانوية بنات، والثانوية بنين، وكذا الرش والتطهير بالمنشآت الحكومية والشوارع بقري منشأة عباس، والقصابي، وابو غنيمة، والقن، والملاحة، بمشاركة شباب المجتمع المدني، وجهاز الملاريا، بالإضافة الي متابعة النوبتجيات الليلية لمنع إقامة سوق سد خميس الاسبوعي، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

كما تابع احمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رش وتطهير المنشآت الحكومية، والأماكن العامة، والشوارع، ووجهات المنازل، والمحلات التجارية، والمساجد بالمدينة.

اشار المهندس احمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، الى استمرار التطهير والتعقيم بالمنشآت الحكومية، والشوارع الرئيسية، والفرعية بقرية البشاير، التابعة للوحدة المحلية لقرية ابوريا، فضلا عن متابعة جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رش وتطهير المنشآت الحكومية والأماكن العامة، وكذا تعقيم لجان الثانوية العامة والازهرية، حفاظًا علي صحة وسلامة الطلبة والطالبات.

أوضح علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أنه قام بمتابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، وكذا بقرية الحصة والتوابع، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.