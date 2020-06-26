أصالة نصري تتعاون مع الملحن ياسر بو علي: الموسيقي المُتدفّق

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن تعاونها، مع الملحن السعودي الشهير ياسر بوعلي، لأول مرة، في عمل غنائي جديد.

وكتبت أصالة تدوينة على حسابها الشخصي ب"تويتر"، قالت: "نهاركم سعيد أحبّتي، بيسعدني اليوم أعلن عنّ أوّل تعاون بيني وبين الخيال الموسيقي المُتدفّق، وصلة الوصل مابين الجمل الشرقيّه الأصيله والتطوّر الموسيقي الّذي لايتوقّعه أحد،فنّان خُلق ليضيف احتراماً لهذا العالم النّقي (الموسيقى)، ألحانه تحدّتني، سعيت كثيراً كيّ أُجاريها ياسر بوعلي".

يذكر أن أصالة كانت قد انتهت مؤخرا من تصوير اغنيتها الجديدة الحب والسلام والتى تتعاون فيها مع الفنان محمد رحيم.