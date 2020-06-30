تكريم رئيس المجلس التنفيذي السابق لبرنامج الغذاء العالمي

أقام السيد ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى حفل تكريم للسفير هشام بدر سفير مصر في ايطاليا والرئيس السابق للمجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى على هامش الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الحالية للمجلس التنفيذى للبرنامج التى تعقد فى الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2020، حيث قام المدير التنفيذى بتسليم السفير المصرى شهادة تقدير حول التزامه الشخصى وجهوده لإنهاء الجوع فى العالم خلال رئاسته للمجلس التنفيذى، كما شارك فى مراسم التكريم الذى عقد بالمقر الرئيسى للبرنامج فى روما المندوب الدائم الألمانى والرئيس الحالى للمجلس التنفيذى وكبار مسئولى الإدارة العليا بالبرنامج، كما شارك أعضاء المجلس التنفيذى للبرنامج فى مراسم التكريم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

هذا، وقد أشاد المدير التنفيذى للبرنامج والرئيس الحالى للمجلس التنفيذى خلال مراسم التكريم بالجهود الكبيرة التى قامت بها الرئاسة المصرية للمجلس التنفيذى للبرنامج خلال العام الماضى فى قيادة عمل البرنامج وأنشطته للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من المساعدات الغذائية والنقدية التى يقدمها البرنامج، والذين يبلغ عددهم حوالى 100 مليون شخص عبر العالم، وأعربوا عن مواصلة تعزيز التعاون مع مصر خلال رئاستها الحالية للمجموعة الأفريقية لدى منظمات روما الثلاث.

من جانبه، أعرب السفير بدر عن الشكر للمدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذى على حرصهم على اقامة مراسم تكريم له بمقر المجلس التنفيذى فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وعقد اجتماعات المجلس بشكل افتراضى، مشدداً على أهمية مواصلة دعم عمليات وأنشطة البرنامج للوصول لأكبر عدد من الفئات الأكثر احتياجا فى مختلف دول العالم، خاصة فى ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الأمن الغذائى والتغذية فى الدول التى تعانى من أزمات إنسانية وغذائية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تولت رئاسة المجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى خلال الفترة من فبراير 2019 إلى أبريل 2020، وذلك للمرة الأولى التى يتم انتخاب مصر لهذا المنصب عن القائمة الأفريقية بالمجلس منذ انشاء البرنامج الذى يعد أكبر منظمة أممية تعمل فى المجال الإنسانى والإغاثى فى العالم، حيث قامت مصر بتسليم رئاسة المجلس التنفيذى رسمياً فى 16 أبريل الماضى، حيث ركزت الرئاسة المصرية للمجلس على دعم البرامج والخطط الاستراتيجية للبرنامج فى الدول الأفريقية، علاوة على ضمان مشاركة كبار المسئولين والقادة الأفارقة فى أعمال المجلس التنفيذى لإيصال الصوت الأفريقى حول التحديات التى تواجهها الدول الأفريقية لتحقيق الأمن الغذائى والتغذية لمواطنيها، علاوة على دعم وتنسيق التعاون المشترك بين برنامج الغذاء العالمى وبرامج وصناديق الأمم المتحدة فى نيويورك من جانب، والتعاون بين منظمات روما الثلاث من جانب آخر لدعم جهود مكافحة الفقر وإنهاء الجوع فى العالم.