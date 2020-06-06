"الغذاء العالمي" يدعم أكثر من 290 ألف متضرر من الحظر والإغلاق بدارفور

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة موافقته علي تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 290 الف شخص من الذين تضرروا بقرار الحظر والإغلاق بولاية شمال دارفور غربى السودان للحد من تأثيرات جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، اعتبارا من يوليو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال منسق العون الإنساني بشمال دارفور إبراهيم أحمد حامد، إن الولاية تلقت خطابا من برنامج الغذاء العالمي يؤكد فيه الاستجابة لتقديم المساعدات بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر والأفراد الذين تضررو بسبب الأغلاق.

وأضاف حامد، أن استجابة البرنامج جاءت بناء على نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة التي شكلها والي شمال دارفور اللواء ركن مالك الطيب خوجلي لاعداد تصور لدعم الأسر والأفراد الذين تضرروا من قرار الإغلاق وهم الذين يعملون باليومية.