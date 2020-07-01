كيف احترزت جامعة الأقصر من كورونا قبيل بدء امتحانات الكليات؟

أتمت جامعة الأقصر كافة استعدادتها قبيل بدء امتحانات السنوات النهائية بالكليات المختلفة، والمقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء بلجان كليتي الفنون الجميلة والألسن، ويوم السبت بلجان كليات السياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات والآثار.

واتخذت الجامعة العديد من الإجراءات الاحترازية بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا شملت توفير عدد من ماكينات رش المعقمات بصورة آلية، وكذا توفير كمية كبيرة من المعقمات اللازمة لتعقيم جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل وغيرها، بالإضافة لتوفير سوائل التعقيم للأيدي بجميع دورات المياه والكنترولات وغرف الأسئلة وداخل قاعات الاختبارات، إلى جانب توفير كميات كبيرة من القفازات والكمامات لجميع منتسبي الجامعة لتعطى لهم بصورة يومية.

وشكل مجلس الجامعة لجنة طبية عالية المستوى من أساتذة كلية الطب بالإضافة إلى وحدات الرعاية الطبية بالكليات للمتابعة الدورية والدقيقة والإشراف على تطبيق جميع التعليمات الصحية، بالإضافة إلى تشكيل فريق مدرب ومخصص فقط لرش ووتعقيم جميع الأماكن بالكليات المختلفة على أن يقسم الفريق مجموعة في كل كلية ويتم الرش بعد انتهاء كل اختبار، على أن يعقد الاختبار في القاعة كل 48 ساعة لإعطاء فرصة جيدة للتعقيم، وتجهز في كل كلية لجنة خاصة لاختبار أي طالب تظهر عليه أعراض، كما وضعت أرقام الجلوس للطلاب على الكراسي في غلاف بلاستيكي وذلك للحفاظ عليها أثناء الرش والتعقيم.

وراعت الجامعة أن يكون بين كل يوم اختبار وأخر 48 ساعة فاصلة، مع تخفيف عدد الطلاب بقاعة الاختبار على الأكثر 20 طالب والمسافات بينهم لا تقل عن 2 متر من جميع الجوانب، وترك مسافة لا تقل عن نصف متر بين الطالب والجدران داخل القاعة، مع التأكيد على حضور الطلاب قبل موعد الاختبار مبكرًا على الأكثر ساعة قبل بداية الاختبار لضمان سهولة الدخول وعدم التزاحم، ومنعت تبادل الأدوات بين الطلاب.

واتخذت الجامعة قرارًا بتخفيف عدد أعضاء الكنترولات داخل الغرفة في نفس الوقت، والتعقيم الدوري والمستمر لغرف الأسئلة والكنترولات ومكاتب شئون الطلاب، مع ترك أوراق الاجابات الخاصة بالطلاب داخل الكنترول دون لمسها لمدة 48 ساعة بعد استلامها من الطلاب، على أن يتم التخلص منها عقب انتهاء كل مهمة من مهام التصحيح الالكتروني، وتخزين جميع الأوراق والنتائج داخل دواليب خاصة داخل غرف التصحيح.