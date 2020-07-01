آخرهم مستشار رئيس الوزراء.. مسؤولون مصريون أصيبوا بكورونا

لم تتوقف الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على أفراد الشعب فحسب، بل تخطتها لتصل إلى إصابة عدد من المسؤولين في الأجهزة التنفيذية لعدد من المحافظات، كان آخرهم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء.

إصابة مستشار رئيس الوزراء بكورونا

وأعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ونائب مدير تحرير جريدة الأهرام، شفاءه وزوجته من فيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق في سطور قائلًا :"على مدى نحو أسبوعين تقريبا، كنت فى عزل منزلى أنا وزوجتى، بعد أن أثبتت التحاليل إيجابية حالتينا بفيروس كورونا، وبفضل من الله ونعمة، تم الشفاء".

إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

وأعلنت محافظة الإسكندرية، إصابة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، رئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس كورونا.

وأضافت المحافظة، في بيان: "في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان محافظة الإسكندرية، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، وتبين إيجابيتها".

إصابة نائب محافظ أسوان بكورونا

فيما أعلنت محافظة أسوان في بيان لها مساء أمس الأربعاء، إصابة الدكتورة غادة يحيى أبوزيد نائب المحافظ بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تمنياته لنائبته بالشفاء العاجل، وقال إن حالتها مستقرة وسيتم دخولها العزل المنزلي مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح أن مديرية الصحة ستقوم باتخاذ اللازم من أخذ عينات وإجراء التحاليل لكل المخالطين مع الاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.

إصابة محافظ الدقهلية بكورونا

بينما قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، ونقل العدوى إلى زوجته، لكن أبنائه وأمه لم يصابوا.

وقال "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أمى وأبنائي لم يصابوا، لكن زوجتى أصيبت.. الوضع الصحى لي ولزوجتي الحمد لله.. أنا وزوجتى نتلقى العلاج اللازم داخل الاستراحة".

وأكد "مختار"، أن العلاج الذى خضع له كان قويًا، وأجهده كثيرًا: "العلاج كان قوى وبيتعب المعدة وبه مشقة.. له آلام لا أتمنى لأحد أن يتعرض لها.. الإنسان يستطيع أن يقي أسرته ومن يعول من خلال اتباع التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج للمنزل إلا للضرورة القصوى".