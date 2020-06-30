عدلي منصور: أزمة فيروس كورونا عطلت مسيرة التنمية.. ومصر تواجه 3 تحديات

أكد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، أن الشعب المصري بالكامل الآن يعلم كافة التحديات التي تواجهها البلاد، والتي تتلخص في ثلاثة تحديات "المياه وسد النهضة، حماية حدودنا الغربية من شخص يتصور أن لديه زعامة في مخيلته، أزمة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف رئيس الجمهورية السابق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن أزمة كورونا عطلت مسيرة التنمية أو بمعنى آخر أخرتها "إن شاء الله ميكنش لها آثار كبيرة جدا، لازم نكون على وعي، ونقف جنب بلدنا، أي بني آدم وإنسان يستطيع أن يقدم للبلد دي شيء يقدمه وميتأخرش".

وتابع: "لازم نكون كلنا مدركين لحجم التحديات اللي بتقابلها مصر والقيادة السياسية ولازم نكون داعمين لهذه القيادة ولهذا البلد".