"أمن المنوفية" يضبط عاطلا أثناء بيعه سيارة مسروقة بشبين الكوم

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم برئاسة الرائد محمود الطباخ، رئيس المباحث، من ضبط عاطل أثناء محاولته بيع سيارة مسروقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الطباخ، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بتمكنه من القبض على "ط. ن.ج" 33 عامًا، عاطل ومقيم بمركز قويسنا، وذلك عقب عرضه لسيارة للبيع بمدينة شبين الكوم تحمل رقم شاسية 5166173، وموتور رقم 332319، ماركة كيا سيراتو سوداء اللون، ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 3254 جنح مركز طلخا المنصورة.

بمواجهة المتهم أرشد عن سرقته سيارة أخرى ماركة هيونداى فيرانى اللون، تحمل شاسية رقم 246785 وموتور 305149، وتبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 7120 جنح أول المنصورة، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 6415 جنح قسم شبين الكوم، وإحالة المتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.