الخولي يتحدث عن مكاسب الشباب من ثورة 30 يونيو: نواب للوزراء والمحافظين

هنأ طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة، فذكر أن الثورة أسهمت بشكل كبير في تمكين الشباب، فطليعة هذه الثورة كانوا من الشباب وكان لهم دور مؤثر وفعال، كما نص عليه الدستور الذي خرج للنور في 2014 بعد هذه الثورة العظيمة، فانتبه مشرع الدستور إلى أهمية دور الشباب في الحياة السياسية.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أنه لأول مرة نجد كوتة للشباب في مجلس النواب نص عليها الدستور، وهذا كان الطريق لأكثر من 50 شابا تحت سن 35 سنة يصلون للبرلمان، ويُعد ذلك عددًا غير مسبوق من الشباب يدخل المجلس على مدار 150 سنة برلمان، فضلًا عن تفعيل دورهم داخل البرلمان.

وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الشباب كان لهم دور فعال وكبير في البرلمان من خلال القيام بخدمات تشريعية واستخدام أدوات رقابية بشكل فعال ومؤثر، موضحًا أنه عندما كان عضوًا في الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابية كان يقول لهم "عندما سأتولى المسؤولية سيكون للشباب دور كبير وسأكون مع دعم تمكينهم وتأهيلهم".

وأوضح أن هذا هو ما انتبهت له الدولة من خلال إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لكي يستطيع هؤلاء الشباب أن ينجحوا فيما سيسند إليهم من مسؤوليات وسيكون لهم إسهام في عملية الإصلاح الإداري والقدرة على الأداء بشكل قوي وبشكل فعال، مثل وجود الشباب كنواب للوزراء والمحافظين، وكذلك تولي مناصب مثل المحافظين أنفسهم، وهذا لا يمكن أن يتم إذا لم كانت الدولة والقيادة السياسية تؤمن بقدرات الشباب.