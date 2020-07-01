تشاجر مع والده بسبب المصروف.. طفل يحاول الانتحار في المنوفية

أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا من قرية دناصور التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، على الانتحار مستخدما قرص حفظ القمح السام، بسبب مشاجرة مع والده، وتم تحويله لقسم السموم بمستشفى شبين الكوم التعليمي.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد أشرف شاهين، مأمور مركز الشهداء، يفيد قيام "أ.ع" 13 عامًا، طالب ومقيم بقرية دناصور، بمحاولة الانتحار عن طريق تناول قرص الغلة، تم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي بقسم السموم.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده "ع. أ. ع. أ" 46 عاما، عامل زراعي، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجله بسبب المصروف اليومي، قام بعدها نجله بمحاولة الانتحار عن طريق تناول حبة الغلة، نافيًا الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر رقم، 5078 جنح مركز الشهداء، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.