أستاذ طاقة: لا يوجد نقص في إمدادات الوقود ولم تتعرض الكهرباء للانقطاع

تحدث الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة عن الإنجازات التي حدثت في مصر والطفرة التي حدثت في مجال الطاقة بعد ثورة 30 يونيو.

وقال القليوبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الدولة المصرية تأخرت كثيرًا في أن يكون لدينا ملف متزن في سلة الطاقة يكون لديه تعددية المصادر وتعددية الاعتماد عليها للابتعاد عن الازمات.

وأشار إلى أن الدولة اختصرت قدراتها لأكثر من 50 عاما منذ اكتشاف البترول 1960 والغاز الطبيعي في نهاية الثمانينات مؤكدًا أننا في مصر اعتمدنا في منهجية الطاقة على ملف وحيد وهو البترول والغاز.

وأوضح القليوبي أن القيادة السياسية عملت على تأمين احتياجات المواطن من سلعة الكهرباء وانها مرتبطة ارتباط كلي بقطاع البترول نظرًا لان معظم محطات الكهرباء تعتمد بنسبة 87% على الغاز الطبيعي.

وأكد أن مصر كانت احادية مصدر الطاقة بما لديها من مقدرات وزيت خام وغاز طبيعي مشددًا على أن التراث كان ثقيل قبل ثورة 30 يونيو لافتًا إلى ان قدرات مصر تغيرت بنسبة كبيرة ولم يعد هناك نقص في امدادات الوقود وعدم تعرض الكهرباء للانقطاع.

وتحدث القليوبي عن اللوبي الاخواني الذي قام بتدمير الأبراج الكهربية محاولاتهم تدمير أجزاء من الشبكة الكهربية مشيرًا إلى وجود مخطط لاخفاء السلع الوقودية على الطرق في الأيام العشر السابقة على يوم 30 يونيو.