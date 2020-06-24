التنمية المحلية: استمرار العمل بـ25% من الطاقة الاستيعابية لإشعار آخر

أكد دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء الخاصة بإعادة النشاط الاقتصادي تدريجيا، فإن الوزارة لديها آليات التنفيذ على الأرض ومتابعة تنفيذها.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن وزير التنمية المحلية مع فرق العمل بالوزارة وضعوا مجموعة من الآليات، تتمثل في المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات سيبدأ فتحها من السبت حتى العاشرة مساءً.

وتابع، أن هناك اشتراطات عامة لفتح هذه الأماكن، ووحدات الإدارة المحلية تشرف على تنفيذ الاشتراطات المحلية، يجب أن توقع المنشأة على إقرار بالالتزام بالضوابط والاشتراطات وحال المخالفة تسحب الرخصة، وتغلق.

وواصل: "سيتم الاستمرار بعمل 25% من الطاقة الاستيعابية لحين إشعار آخر، ومسافة لا تقل عن مترين بين ترابيزة وأخرى، ومسافة لا تقل عن متر ومتر بين كل شخص على المنضدة، و6 أشخاص بحد أقصى على المنضدة، ونسبة تشغيل المصاعد بنصف طاقتها الاستيعابية، وغلق أماكن ألعاب الأطفال وحظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة وأي نشاط متعلق بالتجمعات".

وأشار، إلى أنه يجب ضمان التباعد الاجتماعي في المطابخ وهذا الأمر سيكون مع وزارتي الصحة والبيئة وهيئة الأمن الصناعي، حيث سيراقبون الوضع، ومن لم يلتزم بمثل هذه التعليمات والاشتراطات فإنه سيكون خالف العقد مع الدولة.

وشدد، على أنه لن يتم السماح بالأوبن بوفيه وحر تقديم الشيشة، وضع ملصقات في الأرض بأماكن انتظار أمام دورات المياه وتعقيمها وتطهيرها بعد أي استعمال لأي نزيل، وتطهير الأقمشة والمفروشات ووضع لوحات إرشادية وتوعية في كل أماكن المنشأة.