مستشار أكاديمية ناصر: الدولة أطلقت عمليات أمنية متعددة لمكافحة الإرهاب

تحدث اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا عن كسر شوكة الإرهاب في مصر بعد ثورة 30 يونيو.

وقال العمدة خلال مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الإرهاب مضاد للتنمية وبقاء الدولة، مشيرًا إلى أنه أحد المعاول الرئيسية التي يستخدمها أعداء الوطن لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة.

وأشار العمدة إلى أنه تم وضع استراتيجية منذ عام 2013 لمكافحة الإرهاب دشنتها مصر وأعلنت عنها وأخطرت بها الأمم المتحدة وأصبحت وثيقة رسمية في افتتاح مركز اعتدال بالمملكة العربية السعودية بحضور الرئيس السيسي والملك سلمان ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد العمدة أن استراتيجية مصر في مكافحة الإرهاب تشمل العمليات الأمنية والتي بدأت بـ نسر 1 ونسر 2 وحق الشهيد 1و2و3و4 والعملية الشاملة سيناء 2018 والعمليات النوعية بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة لتجفيف منابع الإرهاب وضرب بنيته التحتية والتعامل مع كل من يدرب ويعاون العناصر الارهابية.