بدران يوضح "فيتامينات الأطعمة" ويقدم نصائح للطلاب خلال الامتحانات

تحدث الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن فوائد الأغذية الصحية السليمة في حياة المواطنين، خاصة في الظرف الاستثنائي الذي تشهده مصر والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والتي تّتطلب مناعة أقوى لمجابهة الجسم للفيروس، بالتزامن في الوقت ذاته مع امتحانات الثانوية العامة، فذكر أن الغذاء الصحي ضروري للغاية في الفترة الحالية ويُعد نوعًا من أنواع الإجراءات لمنع الإصابة بكورونا، فشدد على ضرورة تناول الشوفان والسي فود والبقوليات من أجل كسب الجسم مناعة.

ووجه "بدران"، خلال حواره على شاشة "الأسرة والطفل"، حديثه لطلاب الثانوية العامة: "العقل السليم في الجسم السليم، مش عاوزين يجيلنا الكورونا عشان منعديش الآخرين والسنة كمان تضيع علينا، لازم تتغذوا بشكل صحي من أجل زيادة المناعة في الجسم"، موضحًا أن بعض غير المختصين على مواقع التواصل الاجتماعي أفتوا بأن الغذاء ليس له علاقة بالمناعة، ولكن كل ما ذكروه هؤلاء ما هو إلا خرافة، فمنظمة الصحة العالمية وكذلك وزارة الصحة المصرية أصبحت تتحدث يوميًا عن ضرورة التغذية من أجل الوقاية من كورونا.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الأغذية الجيدة تجعل الإنسان ينجح في حياته، فدائما ما يسير بمبدأ "التفوق يبدأ من المطبخ"، والمتفوقين دائما هم من يتناولون وجبه الإفطار قبل الخروج إلى مدارسهم أو مباشرة أعمالهم، "أنا قولت لابني مش هسمح لك تروح الامتحان دون أن تتناول وجبه الفطار، لأن الفطار بيخلي الواحد مركز ومنعنش عشان الطالب مش يروح الامتحان ينام هناك ويكسل يحل"، ناصحًا الطلاب بعدم تناول اللحوم أثناء فترة الامتحانات "مينفعش ناكل لحمة خالص في فترة الامتحانات لازم أسماك بس".

ونصح المواطنين بتناول البقوليات، سواء طعمية أو حمص شام أو فاصولية، وكل هذا يجب أن يتم نقعه قبل الاستخدام وتغيير المياه، مؤكدًا أن الحمص مصدر جيد للبروتين والألياف، بل قد يصل نسبة البروتين المتواجد في الحمص مثل اللحوم وقد يتفوق عليها أيضًا، " الحمص الشام هيخلي المناعة أقوى وأفضل، والحساسية أقل، وهيخلي هناك شعور بالامتلاء، وهيزود البكتريا الصديقة للإنسان واللي محتاجنها في فترة الامتحانات وفي فترة كورونا"، كما دعا الطلاب لتناول الروزمارى لدوره في تحسين الذاكرة والمزاج والمناعة.

وناشد مجدى بدران، الطلاب بتناول فيتامين بي أثناء التوتر، مثل تناول عش الغراب أو المكسرات أو الشوفان، كونهم يرفعون الروح المعنوية ويجعلوا الطلاب في وضع استعداد لأي سؤال، وبه مواد ضد التوتر يجعل الذاكرة أفضل وكذلك الوظائف التنفيذية للمخ أفضل، كما أن هذا النوع من الفيتامينات مهم جدًا للأعصاب، موضحًا أنه من الممكن تناول البليلة كبديل للشوفان، معتبرًا الأسماك والبقول من أسرار التفوق والسعادة والذكاء، كما أعلن حيثيات براءة الفول من الغباء، فدعا لتناول الفول بالطريقة الفرعونية.

وتابع: " كانت الجدة الفرعونية تطبقها بالنقع الجيد عدة ساعات ، والتخلص من ماء النقع ، والتدميس على نار هادئة، وإضافة فيتامين سي له خلال تناوله لرفع القيمة الغذائية ، و الاستفادة من الحديد و هرمون السعادة ، وعدم شرب الشاي بعده والبعد عن التبغ"، مؤكدًا أنه بالرغم من وجود مشكلة في نقص فيتامين سي في الصيدليات، إلى أنه يتوفر بكثرة في الاغذية مثل الجوافة والكيوي والفلفل الملون، البقدونس والفراولة والبرتقال والليمون، بينما وصف عش الغراب الطازج بأنه بروتين المستقبل الواعد.