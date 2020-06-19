مدير مركز الحساسية والمناعة: سمك السالمون بريء من انتشار كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة، إن العثور على فيروس كورونا على أسماك "السالمون" في الصين ليس له أي أساس طبي أو علمي نهائيا: "مش معني أني لقيت على بقايا ترابيزة بيتقطع عليها سالمون أنها ناقلة، وممكن يكون اللي بيقطع هو اللي كان عنده كورونا".

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه وللإصابة بفيروس كورونا يجب أن يكون هناك مستقبل للفيروس ولا ينتقل من تلقاء نفسه: "هل السالمون أو التونة مصابين بفيروس كورونا، هو أمر غير علمي على الإطلاق"، موضحا أن السوق الذي اكتشف فيه فيروس كورونا مجددا في الصين هو مثله كأحدى أسواق مدينة ووهان الصينية، ولا صحه لنقل الأسماك المجمدة لفيروس كورونا المستجد: "الخبر تم نفيه في الصين نفسها، وممكن يكون مصدر العدوى شيء آخر".

وأكد أن مثل تلك الأنباء يتم تداولها حاليا وبقوة في مختلف الدول وهو خبر خاطئ تماما، ومن الممكن أن يكون العاملين في ذلك الأسواق هم مرضي بالفيروس: "لا السالمون ولا التونة والخضار ليسوا بمستقبلين لفيروس كورونا نهائيا".