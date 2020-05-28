يوميات كورونا في الخليج.. ارتفاع الشفاء في الإمارات إلى 16371

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى5.778.398، فيما وصل إجمالي الوفيات 356.731، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.490.431 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت السلطات الإماراتية، أمس الأربعاء، تسجيل 883 إصابة جديدة بكورونا المستجد وبذلك بعد إجراء 27540 فحصا، ليصل إجمالي الحالات المصابة في البلاد إلى 31969.

وذكرت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، أن عدد حالات الشفاء في الإمارات ارتفع إلى 16371 حالة.

وأضافت الشامسي، أنه تم تسجيل وفاة شخصين من المصابين ليصل عدد الوفيات إلى 255 حالة.

وأعلنت السلطات الإماراتية، عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% اعتباراً من 31 مايو الجاري، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ، أن النسبة تزايد تدريجياً بناء على المستجدات، كما أعلن ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتبارا من الأحد المقبل وبنسبة 100% اعتبارا من 14 يونيو المقبل.

ارتفاع إصابات كورونا في السعودية إلى78541

وفي السعودية، أعلنت السلطات، أمس الاربعاء تسجيل 14 حالة وفاة بالإضافة إلى 1815 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد، وقالت وزارة الصحة ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 425 متوفى و78541 مصابا.

وأشارت الصحة السعودية، إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 51022 حالة بعد تسجيل شفاء 2572 حالة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، أمس الأول الثلاثاء، رفع تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص، وتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية، أن على الجهات في القطاع الخاص كافة، أن تبدأ بالعمل وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة والجهات الإشرافية.

وأعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، أمس الأربعاء، استئناف رحلات قطارات الركاب بين الدمام والرياض مروراً بمحطتي بقيق والهفوف الأحد المقبل.

وأوضحت المؤسسة السعودية، أن تشغيل رحلات قطارات الركاب يومياً سيكون متوافقاً مع فترات السماح بالتنقل التي حددتها وزارة الداخلية من السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً بداية من يوم الاحد المقبل .

وأكدت هيئة الطيران المدني في السعودية، تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات، وقالت إنه تقرر عودة الطيران الداخلي الأحد المقبل في 11 مطارا، والاثنين في 13 مطارا، وفقا لما نشرته قناة"روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اكتمال الجاهزية التشغيلية لمطارَي الجوف وعرعر، وإضافتهما ضمن "استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة"، ابتداءً من الاثنين المقبل، وبذلك تكون عدد الوجهات 13 وجهة داخلية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الكويت إلى 23267

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء تسجيل 692 اصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 23267 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة أثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس الأربعاء 175 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، أعلن شفاء 640 حالة من المصابين ليرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7946 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، إن حالات الاصابة الـ692 تضمنت 178 حالة لمواطنين كويتيين و165 حالة لمقيمين من الجنسيةالهندية و95 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية و94 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، اليوم، ان الاجتماع النيابي-الحكومي لعرض خطة الحكومة بشأن عودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها بشكل تدريجي جاء تطبيقا لما تضمنته المادة 50 من الدستور بفصل السلطات مع تعاونها.

وأصدر ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم، دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وصولا إلى العودة الكاملة للعمل خلال الفترة المقبلة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ووضع رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، نواب مجلس الأمة الكويتي؛ أمام حقائق واجهتها حكومته خلال تصديها لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" وتداعياتها، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الاوسط".

وقال صباح الخالد - خلال الاجتماع الحكومي النيابي الذي عقد اليوم بمجلس الأمة الكويتي، بحضور رئيس المجلس مرزوق الغانم ونحو 32 نائباً و6 وزراء، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية:"الوضع الاقتصادي للدولة (مو زين)، وإذا استمر الحال كما هو عليه حالياً، لمدة 6 أشهر أخرى، من دون اقتناص الفرص المتاحة، فسنضطر إلى تسييل الأصول فهل يرضيكم ذلك كحل؟"

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها 166 حالة لعمانيين، و89 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 8373، وعدد الوفيات 39، فيما تماثل 2177 حالة للشفاء.

وأعلنت لجنة مواجهة كورونا في سلطنة عمان، أمس الاربعاء رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط بداية من غد الجمعة.

وقررت اللجنة، في بيان عقب اجتماع عقدته برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية بداية من الأحد المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة بكورونا المستجد، ليررتفع إجمالي الوفيات إلى 30 حالة وفاة ، وقالت الوزارة القطرية في بيان، إنه تم تسجيل 1740 اصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد 19 إلى48847.

وكشفت وزارة الصحة القطرية، عن تسجيل 1439 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 13283 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوونا في البحرين إلى 15 حالة

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 268 إصابة جديدة بكورونا المستجد، فيما أكدت الفحوصات الطبية تماثل 204 حالات أخرى للشفاء.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي ان الإصابات الجديدة بينها 156 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 106 حالات لمخالطين لمصابين و6 حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية، ان العدد الإجمالي "للحالات المتعافية" في البحرين بلغ 5142 حتى الان بعد تسجيل 204 حالات، موضحة ان عدد "الحالات القائمة" بلغ 4476 منها 4466 "مستقرة" و10 تحت العناية الفائقة.

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البحرين إلى 15 حالة.