كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع إجمالي إصابات موريتانيا إلى 4363

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 10.585.152 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 513.913، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.795.009حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

وأعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا، الدكتور سيدي ولد الزحاف مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 125 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة، و 126 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 4363 حالة، منها1622 حالة شفاء، و129 وفاة.

وأكد الزحاف، أنه تم التوصل إلى النتيجة بعد إجراء 1076 فحصا من بينها 209 فحصا للمتابعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية .

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في تونس إلى 1174 حالة

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا المستجد، من بين الذين تم إجلاؤهم مؤخرا من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 1174 حالة من بينهم 1031 حالة شفاء و50 حالة وفاة و93 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة التونسية، في بيان، إنها أجرت في الساعات الـ24 الماضية، 308 تحليلات مخبرية أسفرت عن تسجيل 11 تحليلا إيجابيا من بينها حالتا إصابة جديدتان ووافدتان من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري إلى جانب 9 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وفي الجزائر، سجلت السلطات، أمس الثلاثاء، 336 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد الذي أدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمته للدول المسموح للوافدين منها بدخول أراضيه، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء، جمال فورار، ارتفاع عدد المصابين إلى 13 ألفا و907 مصابين، و912 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمر صحفي يومي، إنه تم تسجيل 336 حالة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 9897 حالة.

وأضاف فورار، أن أغلب حالات الوفاة بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 47 مريضا بالعناية المركزة.

وعلى غرار جارتيها تونس والمغرب فإن الجزائر مدرجة على قائمة تضمّ 15 دولة قرر الاتحاد الأوروبي السماح للوافدين منها بدخول أراضيه اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ارتفاع إجمالي إصابات الوباء في ليبيا إلى 824

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الثلاثاء، تسجيل 22 حالة موجبة لكورونا المستجد، منها 14 حالة بمدينة سبها و 5 حالات في العاصمة "طرابلس"، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة سبها، فيما تم تسجيل 3 حالات شفاء، وفقا لما ذكرته بواية إفريقيا الإخبارية.

وبلغ إجمالي الوفيات بالوباء 24، ووصل مجموع حالات الشفاء من كورونا المستجد في ليبيا، 209، بينما وصلت الإصابات النشطة، إلى 591، فيبما ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في ليبيا إلى 824.