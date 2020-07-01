إسبر: لا دليل على أنشطة روسية خبيثة ضد القوات الأمريكية في أفغانستان

قال وزير الدفاع الأمريكي ، مارك إسبر، إنه لا دليل على أنشطة روسية خبيثة ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وشكك عدد من كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، في صحة التقارير عن "المكافآت الروسية" المزعومة لحركة "طالبان" في أفغانستان، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي أعقاب إيجاز مع مسؤولين في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، قال السناتور جوني إرنست، إنه لم يتم تقديم أي تأكيد لصحة التقارير.

من جهته، أشار السناتور تود يانج، إلى أن الصحيفتين "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" اللتين نقلتا تلك المعلومات استندتا إلى "معطيات غير مؤكدة وغير متكاملة".

وأعرب رئيس لجنة شؤون القوات المسلحة، السناتور جيمس إينهوف، عن قناعته بأن الرئيس دونالد ترامب لم يكن على علم بتلك المعلومات.

وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت تقارير، ادعت فيها بأن روسيا قدمت "مكافآت" لعناصر حركة "طالبان" مقابل قتل عسكريين أمريكيين في أفغانستان.

ووصفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، تلك المعلومات بأنها "هراء مطلق"، بينما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلك التقارير "مفبركة"، كما نفت حركة "طالبان" صحة المعلومات.