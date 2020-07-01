دعوى قضائية: قطر جندت قراصنة لاختراق معلومات رجل أعمال أمريكي جمهوري

اتهمت دعوى قضائية في الولايات المتحدة، قطر بتجنيد قراصنة لا ختراق معلومات رجل أعمال جمهوري يدعى إليوت برويدي، وقالت الدعوى، إن قطر جندت قراصنة للتجسس عام 2018 على خوادم برويدي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضحت الدعوى القضائية، أن قطر استهدفت برويدي بعد أن أثار تساؤلات حول دعمها للإرهاب

وأشارت الدعوى، إلى أن قراصنة جندتهم قطر استهدفوا إليوت برويدي ومنتقدين للدوحة، مضيفة أن قطر سربت معلومات عن برويدي لتشويه سمعته وتعزيز مصالحها.

وأضافت الدعوى، أن قطر استأجرت لغاية إجرامية مجموعة استشارية للأمن السيبراني الأمريكي، موضحة أن القراصنة الذين جندتهم قطر خدموا سابقا في المخابرات والأمن والجيش

وتابعت الدعوى، أن قطر جندت قراصنة لسرقة معلومات تخص برويدي والتلاعب بها لدى الصحافة.