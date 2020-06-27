قطر الأكثر دولة ديكتاتورية في الشرق الأوسط بعد 7 سنوات من حكم تميم

تحولت قطر على يد أميرها الحالي تميم بن حمد إلى أكثر الدول ديكتاتورية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلت في المراتب الأخيرة وفق مؤشر السلام، فانتهج تميم منذ عامه الأول في 25 يونيو 2013 نظامًا ديكتاتوريًا يقصي كل المعارضين ويقسم الدولة سياسيا واقتصاديًا واجتماعيا، وذلك حسبما ورد في تقرير عرضه قناة "extra news" تحت عنوان "تميم في 7 سنوات.. حول قطر إلى أكثر الدول الديكتاتورية في الشرق الأوسط".

عمل تميم بن حمد على تمويل الجماعات الإرهابية والمرتزقة بأموال الشعب القطري، والعمل على التقارب مع إيران والتغريد خارج السرب العربي والخليجي، كما انهار الاقتصاد القطري بسبب عدم الرؤية والقرارات الخاطئة ودعم الإرهاب بالمال والسلاح.

سياسات بن حمد، دفعت كلًا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين إلى قطع العلاقات مع قطر بسبب استمرار الدوحة في دعم الإرهاب، كما سلط التقرير الضوء على معاناة العمال الذين يشهدون تدهورًا في أوضاعهم المعيشية ووقف صرف الرواتب لأشهر عديدة.

وتستمر قطر في مسلسلها التخريبي عن طريق ذراعها الإعلامية فضائية الجزيرة التي تبث الأكاذيب والفتن، كما وصفت العملة القطرية بالأسوأ عام 2017 بحسب وكالة بلومبرج وتراجعت أسهم البورصة.