تقرير هولندي يفضح تمويل قطر وتركيا لدعم التطرف بالمساجد

أسفر تحقيق برلماني هولندي عن صدور تقرير يوضح المخاوف بشأن استمرار التمويل من المنظمات القطرية والتركية للمراكز الدينية والمساجد الهولندية، مشيرا التقرير إلى أن عمليات التمويل والدعم الخارجي تحرص على توطيد سيطرة الجهات المانحة (أنقرة والدوحة) وجماعة الإخوان المسلمين، ودعم التطرف حسبما أفاد تقرير موقع "ذا ناشيونال".

وأضاف التقرير أن اللجنة أنهت شهورا من الجلسات برئاسة النائب ميشيل روج الذي طلب من البرلمان المصادقة على تقرير اللجنة، قائلا: "النتائج تعطينا بالتأكيد سببا للقلق، وفي ظل هذه الضرورة تقدم اللجنة هذا التقرير".

وأوضح تقرير البرلمان الهولندي أن المدفوعات التي تصل إلى عشرات الملايين من اليورو، انتشرت في جميع أنحاء البلاد، ولكن تم تركيز الأموال من قبل بعض المانحين في عدد قليل من المؤسسات، بما في ذلك المسجد الأزرق في أمستردام ومركز السلام الإسلامي الثقافي في روتردام ومركز ميدنويج.

في شهادته، حدد رونالد ساندي، خبير الإرهاب، الغرض من توفير التمويل وقال: إن هناك دوافع استراتيجية لتدفق التبرعات، بالنسبة لدول مثل قطر وتركيا، كما أن هناك سببا سياسيا لممارسة التأثير، الذي يمنح شكل من أشكال القوة الناعمة داخل المجتمعات الإسلامية التي يحاولون السيطرة عليها.

وتابع ساندي: "عبر القيام بذلك، يحاولون أيضا الحصول على جميع أنواع الأشياء الأخرى التي قد تكون مفيدة لبلدهم".

وقال الخبير المقيم في الولايات المتحدة لورينزو فيدينو، مدير برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن، إن التمويل القطري يعزز رواية الإخوان المسلمين التي تسبب الخلاف وتدفع عقلية "نحن وهم" بين المتلقين.

وقد أخبر فيدينو اللجنة: "المانحون الذين يدعمون الإخوان، مثل مؤسسة قطر الخيرية، يعرفون جيدا هوية المتلقين المتوافقين المحتملين لأموالهم في جميع البلدان الأوروبية، حيث أنهم جزء من شبكة اتصالات غير رسمية وهناك أنظمة تحقق وضامنين متداخلة". "تسمح هذه الأموال الهائلة لكيانات الإخوان بشراء ممتلكات كبيرة وتنظيم أنشطة واسعة النطاق تجتذب مساحات كبيرة من الجالية المسلمة إلى ما هو أبعد من نطاقها الإيديولوجي".

وأكمل لورينزو: "كما أنها تسمح لهم أحيانا بالاستيلاء على المساجد التي لا تنتمي للشبكة حيث يتم استخدام الأموال لتجربة أشكال مختلفة من الشراء من المؤسسات الإسلامية المتنافسة التي تعاني من مشكلات السيولة".

استمع البرلمانيون إلى الحقائق المؤكدة أنه يجب النظر إلى المؤسسة الإسلامية في هولندا على أنها فرع من مؤسسة ديانت، الذراع الدينية للدولة التركية، وأن لها تأثير سياسي قوي على المجتمع الديني التركي في هولندا؛ حيث يتم تعيين جميع خطبائها وتوظيفهم بشكل فعال من قبل الحكومة التركية.

قال إريك جان زورشر، خبير الحركة في جامعة ليدن، إن تركيا تستخدم مجموعة واسعة من المؤسسات للوصول إلى الناس في هولندا، مضيفا: "يجب أن لا تفكر فقط في الاتصال الرسمي من الحكومة، ولكن يجب أن تفكر أيضا في الأفلام والمسلسلات والقنوات التلفزيونية التركية الشعبية، وكلها لها طريقتها الخاصة في إيصال الرسالة نفسها".

تطرق التقرير البرلماني إلى الهدف التركي من هذا التدخل في هولندا واصفا إياه بأنه شكل من أشكال النفوذ، بهذا الوصف في التقرير: "على الرغم من وجود الكثير من التنوع في المجتمع التركي الهولندي، إلا أن لديه مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يشعرون بأنهم على صلة قوية جدا بالدولة التركية. هذا يؤدي إلى الخوف من الآخرين ويقلل من الشعور بالحرية في التعبير عن رأي ينحرف عن خط الحزب الحاكم التركي والمنظمات المنتسبة إليه". وترى اللجنة أن تأثير الحكومة التركية يولد ضغط وترهيب اجتماعي في هولندا".

كما كشف تقرير اللجنة البرلمانية الهولندية عن وجود تخويف للشهود، كما لجأت بعض المؤسسات إلى المحكمة لوقف الإفراج عن الملفات التي طلبتها اللجنة. يشير التقرير "يوضح البحث أنه خلف الاستراتيجية المالية الواعية في كثير من الأحيان، غالبا ما يكون هناك تأثير يهدف إلى البقاء غير مرئي. يبدو أن هناك نقص كبير في الشفافية. على سبيل المثال، غالبا ما يكون من غير الواضح من هو المانح الحقيقي، وإذا كان المال يتم إنفاقه على الغرض المقصود من أجله أو إذا لم تكن مسؤولة تجاه المجتمع".

يتم التأثير بطرق مختلفة، كما يوضح التقرير النهائي. يحدث ذلك، على سبيل المثال، من خلال إنشاء وإدارة ودعم المساجد والمنظمات المالية، مثل مدارس المساجد. غالبا ما يكون للمنظمات التي يتم تأسيسها نفس وجهة النظر السياسية والدينية التي يتمتع بها الممولون، والتي تعزز وتقوى هذه الرسالة ويضفي عليها الطابع المهني.

https://www.thenational.ae/world/qatari-and-turkish-funding-for-dutch-muslim-brotherhood-exposed-in-mps-report-1.1039766