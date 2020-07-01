51 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا و850 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، أنّ العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز مرة أخرى 50 حالة وسط انتشار الفيروس في مدينتي كوانج جو الجنوبية الشرقية ودايجون الوسطية، فضلا عن العاصمة سول وضواحيها.

وأشارت "يونهاب"، إلى أنّه لم يزد العدد اليومي لحالات الإصابة عن 50 حالة خلال يومي 29 و30 يونيو مسجلين 42 حالة و43 حالة على التوالي، غير أنّه ارتفع إلى أكثر من 50 حالة متأثرا بزيادة حادة في حالات الإصابة في مدينة كوانج جو.

وأضافت "يونهاب"، أنّ 36 حالة لانتقال العدوى جاءت محليا من أصل 51 حالة جديدة، وظهرت 15 حالة إصابة قادمة من الخارج، ليتخطى عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج حاجز الـ10 حالات لليوم السادس على التوالي.

وتزداد المخاوف من انتشار كورونا المستجد في البلاد مع تأكيد أكثر من 10 حالات إصابة في مدينة كوانج جو خلال يوم واحد، وتسجيل إصابات يُعتقد بأنّها تتسبب في انتقال العدوى في مدرسة ابتدائية في مدينة دايجون وسط استمرار حالات الإصابة المرتبطة بالعدوى الجماعية في كنائس في سول وضواحيها.

وواصل عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج ارتفاعا مستمرا منذ يوم 26 يونيو، مسجلا عددا أعلى من 10 حالات لليوم السادس متتاليا.

ومن جانب آخر، ظلت حصيلة الوفيات بسبب كورونا مستقرة عند 282 حالة.

كوريا الجنوبية تبدأ في استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج الحالات الخطرة بكورونا

من جانبها، أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية استخدام عقار ريمديسيفير كعلاج لمرضى الحالات الخطرة بكورونا المستجد.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ البلاد ستبدأ اليوم استخدام ريمديسفير الذي تم اختراعه في السابق لعلاج مرض إيبولا، لعلاج مرضى الحالات الخطرة بكورونا.

وأوضحت المراكز الكورية، أنّ الدواء الذي طورته شركة جيلياد ساينسز الأمريكية، سيتم استخدامه لمرضى كورونا ممن يعانون من أعراض شديدة، مشيرة إلى أنّها وقعت صفقة مع الشركة، ولكن دون تفاصيل حول الكمية التي حصلت عليها.

من جانبها، أكدت مديرة المراكز "جيونج أون-كيونج"، أنّ السلطات الصحية تبذل كل ما في وسعها لتوفير العلاج من خلال التعاون مع شركة جيلياد ساينسز كوريا لتوفير كميات إضافية من ريمديسفير.

والشهر الماضي، وافقت وزارة سلامة الغذاء والدواء على استخدام عقار ريمديسيفير كعلاج لمرض كورونا مع ترخيص خاص يسمح باستيراد المواد غير المصرح بها رسميا في ظروف خاصة، وأصدرت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية تقريرا، ذكرت فيه أنّ مرضى كورونا الذين تناولوا ريمديسفير، تعافوا بوتيرة أسرع من أولئك الذين تناولوا دواء بديلا.

وأجريت الدراسة التجريبية، وهي أول تجربة سريرية أطلقت في الولايات المتحدة لتقييم علاج تجريبي، على 1063 مريضا، وأظهرت النتائج الأولية أنّ مرضى كورونا الذين يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي، تحسنوا بنسبة 31% أسرع من أولئك الذين تناولوا الدواء البديل، وفقا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية.

وتسعى حكومة كوريا الجنوبية لوضع تدابير لحماية رعاياها في الشرق الأوسط من كورونا المستجد، في ظل سلسلة من حالات الوفاة للمواطنين الكوريين الجنوبيين، جراء انتشار الفيروس في هذه المناطق.

وذكرت وزارة الخارجية في سول وشركة هانهوا للهندسة والإنشاءات، اليوم، أنّ عاملا كوريا جنوبيا (62 عاما) في شركة متعاونة مع شركة هانهوا في موقع عملية البناء لمشروع مدينة سكنية بالعراق، توفي يوم 27 يونيو الماضي ويعتقد بأنّه توفي بسبب إصابته بكورونا، مضيفة أنّه تم التأكد من وفاة عامل كوري آخر، لشركة عاملة في العراق يوم 16 يونيو.

وذكر مصدر بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنّ العامل توفي أثناء خضوعه للعلاج من التيفوئيد في مستشفى بالعراق، وأثبتت نتائج فحوصات كورونا عقب الوفاة بأنه كان مصابا بالفيروس.

قيرجيزستان تسجل 439 إصابة جديدة بكورونا

وفي قيرجيزستان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 439 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 5735 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء آكي برس القيرجيزية، أنّ من بين الحالات الجديدة 195 حالة في العاصمة بيشكيك و5 حالات في منطقة جلال أباد و175 حالة في منطقة أوش.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّ 76 مريضا بالفيروس التاجي تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفيات في أخر 24 ساعة، ما رفع حالات الشفاء حتى الآن داخل الدولة الواقعة في وسط آسيا إلى 2443 حالة.