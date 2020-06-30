كوريا الجنوبية تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا محلية ووافدة

أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم، أنها سجلت 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا و800 إصابة في البلاد.

وأفادت السلطات، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن 23 حالة كانت لانتقال العدوى محليا و20 حالة قادمة من الخارج، مشيرة إلى أنه من بين الحالات الـ23 تم اكتشاف 13 حالة في العاصمة وضواحيها، ويبدو أن زيادة حالات الإصابة الجديدة في سول وإقليم كيونج كي، ترجع في الغالب إلى العدوى الجماعية في كنائس وشركات لبيع المنتجات.

وتشهد المناطق الأخرى مثل مدينة كوانغجو وإقليم جولا الجنوبي ومدينة دايجون، انتشار فيروس كورونا أيضا كما تم إغلاق 1203 مراكز للرعاية النهارية في مدينة دايجون بعد تأكيد إصابة إحدى مديرات مراكز الرعاية النهارية وابنيها في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بفيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، لم تسجل السلطات حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد ليبلغ الإجمالي دون تغيير 282 حالة.