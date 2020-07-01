سفارة روسيا في كييف تفتح مراكز الاقتراع للتصويت على تعديلات الدستور

أعلن المكتب الصحفي للسفارة الروسية في العاصمة الأوكرانية "كييف" اليوم، فتح مراكز الاقتراع في أوكرانيا للتصويت على التعديلات الدستورية.

وذكر المكتب الصحفي في بيان، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "جرى فتح جميع مراكز الاقتراع في الموعد المحدد، وأدلى أول مشارك بصوته"، فيما يستمر التصويت في المراكز الأوكرانية حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو.

ويوافق، اليوم، تصويتا وطنيا على التعديلات الدستورية والتي كان من المقرر أن تجري في 22 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب وضع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" المعقد في روسيا.

ووافق مجلس الاتحاد الروسي، قبل ذلك، على قانون التعديلات الدستورية الجديدة، بعد أن أقره مجلس الدوما في القراءة الثالثة، وتكرس التغييرات التي أدخلت على الدستور، المتطلبات الجديدة المطروحة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة ومسؤولي الدولة من مختلف المستويات، بينها توطيد الضمانات الاجتماعية التي تمنحها الدولة للمواطنين وتغيير صلاحيات البرلمان وحظر التفريط بالأراضي الفيدرالية وتحديد وضع اللغة الروسية.