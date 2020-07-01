قيادات مطار القاهرة تتفقد صالات الركاب وتراجع الإجراءات الاحترازية

تفقد المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، صالات مبنى الركاب رقم 3، يرافقه عدد من قيادات المطار، وذلك تزامنا مع عودة حركة الطيران، وللتأكد من جاهزية صالات السفر والوصول لاستقبال الركاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وللحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وشنّ الملاح أشرف حافظ مدير المبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، حملة مراجعة لإجراءات التعقيم والتطهير بالمبنى، وكان على رأس العاملين بصالات السفر والوصول للتأكد من التزام العاملين بخطة الاستقبال والمغادرة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتنفيذا لتوجيهات المهندس محمد سعيد محروس، والمحاسب مجدي إسحاق.