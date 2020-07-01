ضياء عبدالخالق يطمئن جمهوره: معنديش كورونا ولكن أزمة معوية

طمأن الفنان ضياء عبدالخالق، جمهوره، على حالته الصحيةبعد مروره بوعكة صحية مؤخرا.

وأجرى"ضياء"، تحليلا لمعرفة إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وكتب "ضياء" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا "لكل حبايبى و أصدقائي و جمهوري اللى قلقوا على و لكل اللي سألوا عني بالتليفون أو برسالة حب اطمنكوا أنا بخير".

وتابع: والحمد لله نتيجة المسحة سلبية و التشخيص نزلة معوية حادة أشكركم على كم الحب اللى غمرتونى به.

وأضاف "وآسف لو كنت عملتلكم قلق و إنى ما قدرتش أرد على كل الناس".

وشارك ضياء عبدالخالق، في موسم رمضان الماضي، بعملين دراميين، وهما الاختيار أمام أمير كرارة، وأحمد العوضي، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، حيث جسد دور الإرهابي أبوعبدالله، وتناولت الأحداث سيرة البطل أحمد منسي، وأبطال الكتيبة 107 في ملحمة كمين البرث عام 2017.

وشارك في مسلسل الفتوة، أمام ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وجسد دور المعلم فرج، في عالم الفتوات قبل مائة عام من الآن.