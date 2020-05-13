ضياء عبدالخالق للشباب: ارجعوا للقرآن.. "ماتروحوش لواحد مربي دقنه"

قال الفنان ضياء عبدالخالق، إن كل المشاهد في مسلسل الاختيار كانت صعبة، موضحًا أن الفن مهنة ليست سهلة أبدًا، وأن الفنان يحتاج إلى الكثير من التدريب على التمثيل لكي يتقنه.

وأضاف عبدالخالق، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، على قناة "إكسترا نيوز": "كل المشاهد صعبة، والتمثيل مهنة صعبة مش سهلة، لازم الممثل يبقى مركز عشان يعمل شغله صح، ودي مسألة بتاخد مجهود ذهني وبدني، وممكن يصور 12 ساعة و16 ساعة، حتى المشهد الصامت صعب، لأن التمثيل بلغة الجسد والعين، ولازم أبقى الشخصية حتى وأنا ساكت".

وحول الفنان أمير كرارة، قال عبدالخالق: "قابلت أمير كرارة بعد التصوير، وهو إنسان جميل جدًا، بتفرج عليه وبقول بتجيب الحلاوة دي منين".

كما وجه رسالة، إلى الشباب داعيًا إياهم إلى الرجوع للقرآن، حتى لا يقعوا فريسة في يد الجماعات الإرهابية: "ارجعوا للقرآن، ربنا قال للرسول لست عليهم بمسيطر، ربنا قاله قلهم ووضح لهم ولكن مش هتجبر حد على حاجة ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وربنا بيحاسب، وإيه الصلاحية عند الناس دي عشان يقولوا ده يخش الجنة وده يخش النار، متسلموش ودانكم ودماغكم لكلام مش مظبوط، ارجع للأزهر، متروحش لواحد في الجامع مربي دقنه وخلاص".