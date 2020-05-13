ضياء عبدالخالق: مسلسل الاختيار يفضح الهدف الحقيقي للتكفيريين

قال الفنان ضياء عبدالخالق، إنه عندما تشاهدني ابنتي في التليفزيون وخاصة في مسلسل الاختيار، وتنبهر بالقوات المسلحة والصاعقة وتسرح مع المشهد وبعد انتهائه تخبرني أنها تريد عندما تكبر أن تكون مثلهم، وكنت في منتهي السعادة لأن النموذج بالنسبة لها هو النموذج المشرف.

وأضاف عبدالخالق، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه ليس من حق أحد أو لديه الصلاحية أن يتهم أحدا بالكفر، وربنا اللي بيحاسب وأنت يجب عليك أن تحب الناس والحياة وخليك معتدل.

وتابع، أن الرسالة التي يوصلها مسلسل الاختيار بأن النماذج اللي زي دي ملتوية وغير سليمة وتسعى لأهداف ليس لها علاقة بالدين إنما للحكم ويستخدمون الدين ويفسرونه تفسيرات تلائم أغراضهم السياسية والتمويلات التي تأتي لهم من الجهات سيكونون هم أول من يفتكوا بهم بعدما يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.