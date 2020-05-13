ضياء عبدالخالق بعد نجاحه في الاختيار: أدين لزوجتي.. تحملتني كثيرا

رد الفنان ضياء عبدالخالق على سؤال طرحته الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، عن أن زوجته تقول إنك تصلح في الأدوار الرومانسية.

وقال عبدالخالق، إن زوجته ليست بعيدة عن الوسط الفني وتعرفت عليها وهي مساعد مخرج وكانت شاطرة جداً، وقبل ما نعرف بعض كانت من المعجبات به كممثل، "هي شايفة إني عندي كتير وشايفة موهبتي كويس أوي لأنها بتعرف تتفرج وتختا رلي لبسي وتنظم لي حياتي، لكن في أعمال أبو عبدالله في مسلسل الاختيار والفتوة من تخصص الاستايلست، لكن أعمال أخرى من الممكن أن تقترح على الاستايلست أشياء تناسبني بشكل أكثر".

ووجه عبدالخالق الشكر لزوجته قائلا: "لها دور كبير في حياتي، وتحملتني كثيرا في فترات عملي التي أكون فيها عنيفا، وأدين لها بكل النجاح الذي وصلت له بعد خوض مسلسل الاختيار، ومحظوظ بها، وحظي حلو أن تزوجتها"، مشيراً إلى أنه تقابل معها صدفة وتزوجها بعد شهر من معرفتهما، ورزق بطفلة اسمها كارمن عمرها 7 سنوات.