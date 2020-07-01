ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ810 جنيهات

سجّلت أسعار الذهب بداية شهر يوليو ارتفاعا بقيمة جنيهين في الأسواق المصرية، ليباع عيار 24 بـ926 جنيها، مقابل 924 جنيها أمس.

وارتفع سعر الجرام 24 أو البندقي الذي يفضله الأثرياء من أبناء الطبقات الراقية، إلى 926 جنيها، بزيادة قدرها جنيهين في الجرام الواحد، فيما سجل الجرام 21 أو البلدي صاحب الشعبية الكبيرة بين جمهور المستهلكين، قيمة 810 جنيهات.

وبلغ جرام الذهب عيار 18 الأفرنجي، الذي يتمتع ببريق رائع، نحو 692 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و487 جنيها.

وأكد تجار الصاغة أنّ هناك العديد من الأسباب وراء الزيادة التي طرأت على أسعار الذهب، على رأسها ارتفاع جديد في الأسعار بالبورصات العالمية وأسواق المال، ما تسبب في ارتفاع سعر الأوقية، ما أدى إلى تراجع معدلات الإقبال وانخفاض متواصل لحجم المبيعات، فضلا عن أنّ ارتفاع أسعار الذهب المتواصل يؤرق المقبلين على الزواج.