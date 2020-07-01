إخلاء سبيل 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة بكفالة

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل 5 متهمين بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة القضية.

ونسبت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.