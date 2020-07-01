رئيس الجامعة البريطانية يتفقد سير امتحانات 10 برامج دراسات العليا

أجرى الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، جولة تفقدية اليوم الأربعاء، للجان امتحانات الدراسات العليا بكليات إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، علوم الحاسبات والمعلومات، الهندسة، وطب الأسنان للاطمئنان على توافر كافة سبل الراحة والأمان لطلاب الدراسات العليا خلال أداء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني والتي تجرى بضوابط وإجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولته التفقدية التي رافقه فيها الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحوث والدراسات العليا، وعمداء الكليات، إطمأن رئيس الجامعة البريطانية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجهيز قاعات الامتحانات وملائمتها من حيث التعقيم والتطهير والتهوية اللازمة.

وأكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، مع توفير كافة الخدمات اللازمة لسبل الراحة للممتحنين والتداول الآمن لأوراق الأسئلة والإجابات.

وأوضح حمد حرص الجامعة على إجراء امتحانات الدراسات العليا قبل موعد عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعة وذلك منعاً للازدحام والالتزام بتواجد عدد محدد داخل حرم الجامعة بهدف حماية الطلاب من احتمالات نقل العدوى، لافتاً إلى أن هناك حزمة من الإجراءات الطبية المتبعة مثل توافر لجان طبية متخصصة داخل الجامعة، وتشكيل لجنة عليا لإدارة عملية الامتحانات، حيث تشرف هذه اللجنة على تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي والإجراءات الاحترازية داخل اللجان في الكليات المختلفة.

وقال الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر إن الامتحانات التي تعقد في هذه الفترة هي لبرامج الماجستير المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات وجامعة لندن ساوث بانك بالمملكة المتحدة في ستة برامج بكلية الهندسة في تخصصات الطاقة والمواد والتشييد، وفي تخصص علوم الشبكة العنقودية بكلية الحاسبات والمعلومات، وماجستير إدارة الأعمال، وأيضا ماجستير طب الأسنان في العلاج التحفظي وعلاج الجذور.

جدير بالذكر أن الجامعة البريطانية في مصر، سوف تجري امتحانات نهاية العام لطلاب السنة النهائية في شهر يوليو طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم إتباع التعليمات الخاصة بالجامعة البريطانية والتي تضمن تأهيلهم بداية من 1 إلى 10 يوليو وذلك لطلاب جميع الكليات، لتبدأ بعد ذلك الإمتحانات التحريرية في 11 يوليو.