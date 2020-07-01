بعد وصفه بـ"السند".. 3 أفلام سينمائية جمعت محمود حميدة وأحمد زكي

نشر الفنان محمود حميدة، صورة جمعته بالفنان الراحل أحمد زكي، عبر حسابه الشخصي بـ"فيس بوك"، معلقا عليها "السند الأول"، وبالرغم بأن رصيدهما الفني المشترك ثلاثة أفلام سينمائية فقط، في تسعينيات القرن الماضي، إلا أنهم يعتبروا من أبرز الأفلام في مسيرتهما الفنية.

مع مطلع تسعينيات القرن الماضي، كانت بداية محمود حميدة السينمائية في فيلم "الإمبراطور" أمام النجم الراحل أحمد زكي، واستطاع حميدة، أن يؤكد موهبته المميزة بتجسيده لشخصية "إبراهيم"، الذراع اليمنى لتاجر المخدرات "زينهم"، الذي جسد شخصيته أحمد زكي.

شارك في بطولة الفيلم عدد من كبار الفنانين "رغدة، أبو بكر عزت، حسين الشربيني، عبدالله محمود ومحمد متولي" وكان أول الأفلام السينمائية التي يخرجها طارق العريان.

لينطلق الفنان محمود حميدة بعد ذلك في مسيرته الفنية، مقدما عدد كبير من الأفلام السينمائية، التي تعاون من خلالها مع عدد كبار المخرجين والفنانين، وفي عام 1993، يأتي التعاون الثاني بين أحمد زكي ومحمود حميدة في السينما، ومع المخرج طارق العريان في ثاني تجاربه الإخراجية، بفيلم "الباشا".

في هذا الفيلم، قدم أحمد زكي شخصية ضابط شرطة الأداب ويدعى "حازم" وجسد محمود حميد شخصية "يوسف" صاحب إحدى الملاهي الليلية، وشارك في بطولة الفيلم كل من منى عبدالغني، ممدوح وافي وأشرف عبدالباقي.

وفي عام 1995، يكون أخر تعاون سينمائي أحمد زكي ومحمود حميدة بفيلم "الرجل الثالث"، الذي شاركهما بطولته الفنانة ليلى علوي، ومن إخراج على بدرخان.

وجسد "حميدة"، خلال احداث الفيلم شخصية تاجر مخدرات يدعى "رستم" يقرر الإستعانة بالطيار "كمال"، الذي جسد شخصيته أحمد زكي في تهريب المخدرات، وشارك في الفيلم محمد الصاوي وأحمد سامي عبدالله.

واتضح لكثير ممن يتابعون السينما، أنه كانت تجمع "كيميا" خاصة بين الفنان محمود حميدة والفنان الراحل أحمد زكي، استطاعا من خلالها، تقديم ثلاث افلام سينمائية ظلت حاضرة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي حتى الأن.