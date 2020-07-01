بوتين يصوت على تعديلات دستور روسيا.. قد تبقيه في الحكم حتى 2036

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليو، بصوته على التعديلات الدستورية في مركز الاقتراع بأكاديمية العلوم الروسية رقم 2151.

واعتاد بوتين الإدلاء بصوته الانتخابي في هذا المركز على مدار العشرين سنة الأخيرة، وبسبب جائحة كورونا لم يطلق الرئيس الروسي أي تصريحات بعد إدلائه بصوته على التعديلات الدستورية، والتي من المحتمل أن تتيح له الاستمرار في الحكم حتى 2036.

وكان الرئيس الروسي دعا المواطنين الروس أمس إلى ضرورة المشاركة في التصويت بكثافة.

وذكر مركز المعلومات الخاص بالتصويت أنّ نسبة المشاركة في التصويت بلغت في مراكز الاقتراع في عموم روسيا حتى الساعة 11:00 بتوقيت موسكو حوالي 56.28%.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جميع أنحاء روسيا، ويتطلب إقرار هذه التعديلات الدستورية تصويت أكثر من 50% من الناخبين لصالحها.