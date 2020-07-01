فيديو.. الأرصاد: درجات الحرارة حول معدلاتها.. وارتفاع الرطوبة

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس اليوم صيفي مستقر وما زالت درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد ارتفاع درجات الحرارة خاصة مع فترات الليل.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّ نسب الرطوبة تكون الأعلى مع درجات الحرارة الصغرى، ومع درجة الحرارة العظمى تسجل أقل نسبة رطوبة على مدار اليوم، وهو رحمة من الله حتى نشعر بدرجات الحرارة بشكل قوي وغير محتمل.

وشرح شاهين أنّ درجات الحرارة بين 35 و36 درجة على القاهرة خلال فترات النهار، وعلى السواحل الشمالية من 30 لـ31 درجة ومحافظات شمال الصعيد بين 37 و38 درجة وجنوب الصعيد تصل لـ41 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وأشار شاهين للشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر وتكون خفيفة على أغلب الطرق ولكنها تتلاشى مع أشعة الشمس، وهي الظاهرة الجوية الوحيدة في فصل الصيف.

ولفت إلى أنّ الرياح معتدلة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، إضافة لهدوء في سرعات الرياح واعتدال الملاحة البحرية في البحر المتوسط، بينما يشهد البحر الأحمر وخليج السويس اضطراب في الملاحة البحرية، ويصل ارتفاع الأمواج لـ2.5 متر بعمق البحر الأحمر، لكنه غير مؤثر بشكل كبير على الأنشطة البحرية.