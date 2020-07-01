الطقس اليوم الأربعاء 1-7-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الأربعاء، إذ يتوقع أن يكون حار رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنّ الطقس يكون معتدل نهارا على السواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء؛ تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

الطقس في السعودية

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في السعودية، حالة الطقس اليوم، حيث يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

وتكون السماء غائمة جزئياً مع زيادة فرص تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن طقس اليوم الأربعاء، إذ يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً؛ مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون الأجواء حارة في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.