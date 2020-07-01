جامعة السويس تستقبل الطلاب في أول يوم امتحانات وسط إجراءات احترازية

قام الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، اليوم، بزيارة لكليات الآداب والحاسبات والمعلومات وكلية التكنولوجيا والتعليم، لمتابعة عملية دخول وتنظيم الطلاب للقاعات الامتحانية وبوابات التعقيم الآلي وعملية قياس الحرارة وتنظيم جلوس الطلاب في أماكنهم.

وأكد "الشرقاوي"، أنه تم التأكد من قيام مسئولي الأمتحانات بالحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي المطلوبة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة من الطلاب والملاحظين.

وأشار "الشرقاوي"، إلى أن الجامعة وضعت الجداول الدراسية لتبدأ الامتحانات من اليوم وحتى 21 يوليو الجاري.