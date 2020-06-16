جامعة قناة السويس تعد خطة لإجراءات الوقاية أثناء امتحانات كلية التجارة

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن إدارة الجامعة أعدت خطة كاملة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات، وتوجيه كافة الكليات بمراعاة المعايير التي تحقق السلامة للجميع وأهمها تطبيق التباعد الاجتماعي باللجان وتخفيض عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة ووضع وسائل التعقيم المختلفة باللجان فضلا عن تخصيص طبيب بكل مقر لجان، إضافة إلى التعقيم والتطهير الدوري للجان المختلفة قبل وبعد الامتحانات، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه، أشارالدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة أنه مع قرب انعقاد إمتحانات السنوات النهائية بكلية التجارة بشعبتيها الدراسة باللغة العربية واللغة الانجليزية وكذا امتحانات البرامج المهنية والدراسات العليا والتعليم المفتوح ونظراً للتداعيات الراهنة بشأن فيروس كورونا المستجد ، وما يطلبها من اجراءات احترازية يجب اتخاذها لضمان حسن سيرالعملية الإمتحانية فقد قامت الكلية بتوفير الاحتياجات والمستلزمات والمعدات الأزمة لضمان سلامة الطلاب حيث تم توفير بوابات تعقيم وكشف عن الحرارة بالإضافة لمستلزمات التشغيل الخاصة بها من مواد تعقيم من مادة هيروجين بروكسيد ومزودة بتنك بسعة 60 لتر والتي تكفي لتعقيم عدد 6000 طالب.

وأكد الدكتور أحمد زكى على أنة تم تزويد كل بوابة بإنذار لدرجة الحرارة التي تتجاوز 37.5 درجة ، ويستغرق قياس درجة الحرارة 2 ثانية لكل طالب إلي جانب جهاز كاشف حرارة تقوم بقياس درجة الحرارة من الرأس عن بعد ، وتعطي إنذار بارتفاع درجة الحرارة عن 37.5 درجة وذلك لاستخدامها أثناء انعقاد الإمتحانات ، وتستخدم هذه الكواشف في أماكن الإمتحانات التي لايتوافربها بوابات تعقيم بالإضافة إلى الاستعانه بمواتيرتعقيم لمباني الكلية وذلك بسعة 300 لتر للموتور الواحد ، علما بان التعقيم خلال فترة الإمتحانات سيتم مرتين يومياً الاولى من الساعة 8-9 صباحاً ، والثانية من الساعة 12.15 – 1.15 ظهراً مع توفير وحدة رشاش تعقيم محمول بالكتف سعة 20 لتر يعمل بالشحن الكهربائي وذلك لتعقيم أماكن الامتحانات الأخرى بخلاف المباني التعليمية ، صالة الإمتحانات – قاعات كلية الهندسة المخصصة لامتحانات الكلية.

وأوضح الدكتور أحمد زكي أنه تم توفير 3000ماسك طبي 3 طبقات بدعامة وفلتر وذلك لتسليمها لجميع الطلاب الممتحنين بالكلية بجميع البرامج طوال فترة الامتحانات و 4000 قفاز طبي لأعضاء المركز الطبي و ملاحظي اللجان وأعضاء الكنترولات وأفراد الأمن، بالإضافة إلى توفير كحول إيثيلي 70% معتمد من وزارة الصحة وذلك لرش وتعقيم أيدى جميع الطلاب بعد مرورهم من بوابات التعقيم هذا وحرص الدكتور احمد زكي علي تقديم الشكر الدكتور محمد ابو العلا منسق شعبه اللغة وذلك لدور الفعال في تنفيذ خطة الإجراءات الاحترازية للكلية.