جامعة السويس تنهي استعداداتها لامتحانات آخر العام

أنهت جامعة السويس استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بالجامعة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة داخل الحرم الجامعي.

ووفرت الجامعة بوابات للتعقيم في مختلف مداخل الجامعة والكليات، بالإضافة لتوفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد للاطمئنان على رواد الجامعة من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن إجراء خطة للتطهير المتواصل لمدرجات وقاعات ومنشآت الجامعة قبل وبعد كل لجنة امتحانية.

وقال الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، إن خطة تأمين الجامعة تعتمد على التعاون بين الطلاب والعاملين بالجامعة، لذا نناشد الطلاب والعاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المطلوبة من ارتداء الكمامات الوقائية، والحرص على التباعد الاجتماعي، ومنع التزاحم سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه.

وأكد رئيس الجامعة أنه سيتابع تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية بنفسه، ولن يسمح بأي تهاون في تطبيق هذه الإجراءات.. مشيرًا إلى أن الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس على رأس الأولويات التي تهتم بها الجامعة.