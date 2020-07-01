فيديو.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع يومي الخميس والجمعة وتصل لـ37 و38 درجة بارتفاع درجتين أو ثلاث درجات عن اليوم والأيام الماضية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أن نسب الرطوبة تسجل من 85 لـ90% وتتجاوز الـ90% على السواحل الشمالية، وهذا يكون في فترات الليل، ولكن خلال ساعات النهار تتراوح درجات الحرارة مابين 40% و50% على أغلب أغلب مدن ومحافظات البلاد.

وتابع شاهين أن مصر تتأثر خلال الـ3 أشهر بالصيف بمنخفض الهند الموسمي الذي يجلب كتلة هوائية مرتفعة درجة حرارتها ومع مرورها بالبحر المتسوسط تجلب نسب الرطوبة.

وشدد شاهين على ضرورة الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور والقيادة الأمنة في فترة الشبورة في الصباح الباكر من بعد الفجر وحتى التاسعة مساء على الطرق السريعة الزراعية منها والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.