الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة.

وويشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وجنوب الصعيد طقسا شديدا الحرارة والرياح نشطة، كما توقع الخبراء، أن يسود خلال الليل طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا، وعلى شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة، فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23، ومطروح العظمى 26 والصغرى 19، وسوهاج العظمى 37 والصغرى 27 ، وقنا العظمى 38 والصغرى 27، والأقصر العظمى 39 والصغرى 28، وأسوان العظمى 40 والصغرى 27.