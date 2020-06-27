الأرصاد الجوية: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، سيكون مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتوقعت الهيئة أن يكون الطقس، على السواحل الشمالية معتدل نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما يظل الطقس حارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر، وتكون الرياح معتدلة، وتنشط أحيانًا.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لمحافظات الصعيد، يبقى الطقس حارًا على محافظات شمال الصعيد خلال ساعات النهار معتدل ليلًا، يصاحبه رياح تنشط أحيانًا، بينما يبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الجنوب نهارًا معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتكون 35 للعظمى والصغرى 23، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى و23 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمي والصغرى 27.