رئيس جامعة الأقصر يتفقد احترازات اليوم الأول من الامتحانات بالكليات

تفقد الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر، سير العملية الامتحانية التي انطلقت اليوم الأربعاء، بلجان كليتي الفنون الجميلة والألسن، وسط اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

واطمأن "شحات"، على تسليم جميع اللجان الأدوات الخاصة بالحماية من كمامات وجونتيات وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين.

وشدد رئيس الجامعة، على القائمين على أعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع الحرص التام على سلامة الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة.

كا تابع "شجات" مع باقي أعضاء مجلس الجامعة، وحدات الرعاية الطبية بالكليات للمتابعة الدورية والدقيقة والإشراف على تطبيق جميع التعليمات الصحية، بالإضافة إلى الفرق المخصصة فقط لرش وتعقيم جميع اللجان بعد انتهاء اليوم الأول من الامتحانات، علمًا بأن الاختبار التالي سيعقد بعد 48 ساعة لإعطاء فرصة جيدة للتعقيم، وتجهز في كل كلية لجنة خاصة لاختبار أي طالب تظهر عليه أعراض، والتأكد من وضع أرقام الجلوس للطلاب على الكراسي في غلاف بلاستيكي وذلك للحفاظ عليها أثناء الرش والتعقيم.